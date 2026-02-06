На Ставрополье благоустроят общественные пространства во всех 33 муниципалитетах

Ставропольский край в 2026 году обновит общественные территории во всех 33 муниципалитетах в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: миндор СК Фото: миндор СК

Жители сами выбрали 33 проекта из 227 по итогам рейтингового голосования 2024 года, где 712,3 тыс. человек определили победителей. Регион выделит свыше 500 млн рублей на эти работы. Из них 465 млн рублей пойдут на дворовые территории многоквартирных домов, более 50 млн — на детские площадки. Муниципалитеты пройдут конкурсный отбор субсидий по госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Жители увидят парковые и прогулочные зоны, скверы, площади, благоустроенные тротуары и места семейного отдыха. В Ставрополе и Железноводске проекты реализуют в два этапа с акцентом на безопасность. Например, рабочие улучшат сквер по проспекту Кулакова в Ставрополе, создадут Сиреневый сквер в селе Летняя Ставка Туркменского округа и модернизируют Сквер энергетиков в поселке Солнечнодольск Изобильненского округа.

Сельские территории получают не менее 11 новых объектов ежегодно. С 2017 года край благоустроил 88 таких пространства, а всего — более 1500 дворовых и общественных зон. В 2025 году обновили 92 территории: три дворовые в Минеральных Водах, 59 детских площадок в 33 муниципалитетах и одну в Лермонтове.

Край участвует в программе с 2017 года — сначала как пилотный регион, с 2018-го на постоянной основе. Облик Ставрополья меняется: ежегодно растет число современных мест отдыха. Губернатор Владимир Владимиров поручил продолжить работу, а власти ведут подготовку к сезону.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Евгений Штепа подчеркивает рост качества жизни. «Ставрополье — в передовиках, мы повышаем комфорт людей», — отметил он. Министр ЖКХ Александр Рябикин добавил, что средства охватят дворы и площадки для детей. Программа повышает вовлеченность жителей: голосования показывают востребованность проектов. За восемь лет край преобразил тысячи пространств, включая 1190 общественных и 280 дворовых к 2024 году. В 2026 году работы усилят фокус на семьях и селах.

Станислав Маслаков