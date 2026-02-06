В Новороссийске образовался провал на дороге на Анапском шоссе

Провал на проезжей части по Анапскому шоссе возник из-за разрушения верхнего и нижнего слоев дорожного покрытия, о чем сообщил замглавы Новороссийска Александр Гавриков. Он также заявил, что на территории муниципалитета утвердили реестр образовавшихся ям на дорогах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Морозы и обильные осадки стали причиной появления многочисленных ям на дорогах. По поручению главы Новороссийска был составлен реестр всех образовавшихся ям, представляющих опасность»,— резюмировал Александр Гавриков.

На Анапском шоссе по предписанию ГИБДД 27 января установили дорожный знак. Мэрия также заключила договор с подрядчиком на выполнение первоочередных работ на участке, пакет документов для проведения ремонтных работ находится на этапе согласования. 5 февраля на Анапском шоссе произошло ДТП в районе войсковой части, по факту инцидента проводятся следственные мероприятия.

Мэр Новороссийка поручил провести служебную проверку для определения виновных лиц. Их привлекут к ответственности по завершении проверочных мероприятий.

София Моисеенко