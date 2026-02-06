Число миллиардеров в Дагестане выросло до девяти

В Дагестане после декларационной кампании 2025 года появился девятый налогоплательщик с доходом свыше 1 млрд руб. УФНС России по республике зафиксировала этот факт в итогах анализа деклараций о доходах за 2024 год, сообщает РИА «Дагестан».

Число граждан с доходами от 1 до 500 млн руб. выросло на 10–15% по сравнению с предыдущим годом. Это сигнализирует о стабильном увеличении слоя миллионеров в регионе с одним из самых низких уровней доходов населения.

Налоговая служба приводит точные цифры: 4364 человека задекларировали доход от 1 до 10 млн руб., 310 — от 10 до 100 млн руб., 42 — от 100 до 500 млн руб., а девять налогоплательщиков указали суммы от 500 млн до 1 млрд руб. Эти данные охватывают итоги кампании, завершившейся недавно, и отражают реальный рост благосостояния небольшой и самой успешной части населения Дагестана. Регион демонстрирует устойчивую динамику: ранее, в 2017 году, УФНС сообщала всего об одном миллиардере и 502 миллионерах, а к 2021 году их число удвоилось в средних категориях.

Эксперты связывают рост с развитием бизнеса в строительстве, туризме и сельском хозяйстве, где Дагестан привлек активы крупных игроков. Сенатор Сулейман Керимов, чье состояние Forbes оценил в 16,4 млрд долларов, остается ключевой фигурой; выходцы из республики вроде Леонида Михельсона и Зиявудина Магомедова укрепляют позиции в национальных рейтингах. В 2024 году экономика региона получила толчок от федеральных программ и частных инвестиций, что позволило местным предпринимателям наращивать доходы.

Станислав Маслаков