В Дагестане в 2025 году младенческая смертность снизилась на 29%

Министр здравоохранения Республики Дагестан Ярослав Глазов сообщил, что младенческая смертность в республике по итогам 2025 года упала на 29,3% — до 4,6 случая на 1000 родившихся живыми, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Годом ранее этот показатель составлял 6,5, и теперь Дагестан приблизился к уровням центральных регионов России. Успех достигнут на фоне рекордной рождаемости: в 2025 году в республике родилось 43 872 ребенка, что подчеркивает эффективность мер здравоохранения.

Ярослав Глазов объяснил снижение повышением квалификации врачей на федеральных базах, внедрением современных технологий в акушерстве и неонатологии, а также оснащением перинатальных центров новым оборудованием. Врачи строго соблюдают протоколы ведения беременных и новорожденных, что спасло десятки жизней. Уже в первом полугодии 2025 года смертность сократилась на 43 случая — до 4,7 промилле при рождении 21 385 детей, на 229 больше, чем годом ранее. Федеральные власти отметили прогресс еще в августе 2025 года.

Дагестан лидирует по продолжительности жизни и рождаемости в России. Высокая рождаемость усиливает значимость снижения смертности: регион сохраняет демографический рост, где другие субъекты фиксируют спад. Ранее Дагестан боролся с высокими показателями младенческой смертности: в 2011 году она достигала 15,3, но системные реформы снизили ее к 2025 году до минимума.

Станислав Маслаков