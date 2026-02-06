Нижегородская область потратила 1 млрд рублей на обслуживание госдолга в январе

Объем госдолга Нижегородской области на 1 февраля 2026 года составил почти 216,46 млрд руб. По сравнению с данными на 1 января он уменьшился менее чем на 0,01% или 16,6 млн руб., следует из данных регионального минфина.

Уменьшение произошло за счет госгарантий, их доля в структуре долга составляет 0,7%. Объемы коммерческих и бюджетных кредитов, а также государственных ценных бумаг остались прежними: 55,6 млрд руб. (25,7% от общего объема), 129,95 млрд руб. (60%) и 29,5 млрд руб. (13,6%) соответственно.

С начала года регион потратил на обслуживание долга 1,09 млрд руб.: 857,2 млн на уплату процентов по коммерческим кредитам и 229,95 млн — по государственным ценным бумагам.

Галина Шамберина