Половина соискателей на Дону поддерживают тестирование при найме

Почти половина жителей Ростовской области считают практические задания при трудоустройстве естественным инструментом оценки профессиональных качеств. О результатах опроса «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации аналитиков, 49% респондентов воспринимают проверочные испытания как обычный способ определения компетенций. Каждый пятый (16%) убежден, что качественно подготовленные практические упражнения способствуют демонстрации профессиональных возможностей и увеличивают вероятность получения работы.

7% участников опроса признались, что недолюбливают практическую часть отбора, но рассматривают ее как обязательный этап поиска работы. 9% относятся к заданиям безразлично и выполняют их поверхностно. Полностью избегают проверочных испытаний только 2% соискателей.

"Тестовые задания — один из самых объективных способов оценки реальных навыков кандидата. С их помощью работодатели могут проверить именно те компетенции, которые востребованы здесь и сейчас",— отметила Марина Дорохова, руководитель направления "Карьера и навыки" hh.ru.

Чаще других в пользе практических заданий убеждены специалисты по управлению персоналом и тренингам (36%). Высокие показатели зафиксированы среди работников искусства, развлечений и массмедиа (29%), маркетинга, рекламы и PR (28%), юристов (27%) и представителей производства с сервисным обслуживанием (26%).

Самая низкая доля тех, кто находит в проверочных упражнениях прямую пользу, отмечается среди самозанятых и индивидуальных предпринимателей (14%). Это может объясняться тем, что заказчики и работодатели в данных сферах больше ориентируются на портфолио или уже выполненные проекты.

Валентина Любашенко

