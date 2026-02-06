На Ставрополье обновят электросети в 221 многоквартирном доме

Ставропольский край в 2026 году капитально отремонтирует электроснабжение в 221 многоквартирном доме. Министерство ЖКХ региона реализует программу капремонта, которая охватывает внутридомовые инженерные сети, включая теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также электросети. Работы повысят надежность энергоснабжения, минимизируют аварии и сделают жилье комфортнее и безопаснее для жителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Подрядчики заменят разводящие магистрали, кабельные линии и сети для лифтов с инженерными системами. Они установят новые щиты питания автоматического ввода резерва для лифтов и пожаротушения, проложат линии под домофоны и антенны, обновят главные и распределительные электрощиты. В местах общего пользования поменяют осветительные приборы, выключатели, рубильники и розетки. После монтажа специалисты проведут пусконаладку, чтобы все системы работали без сбоев.

Министр ЖКХ региона Александр Рябикин отметил, что в 2025 году такие работы завершили в 101 МКД, а в 2026-м план удвоили до 221 дома. Обновление решает накопившиеся проблемы износа сетей, которые угрожают безопасности жильцов, как показывают недавние примеры: в Ставрополе на улице Гагарина, 20 (дом 1963 года постройки) подрядчики потратили свыше 2 млн рублей на полную замену проводки, щитков, автоматов и заземления. Аналогично в пятиэтажке на 50 лет ВЛКСМ, 16/4 обновили электросети за 2,8 млн рублей, что повысило энергоэффективность и пожаробезопасность.

Программа вписывается в масштабный план на 2026 год: краевой фонд капремонта обновит свыше 300 внутридомовых сетей — не только электроснабжения, но и отопления, водоснабжения и водоотведения. Главная сложность — доступ в квартиры для работы со стояками и трубами, который собственники обязаны предоставить по Жилищному кодексу РФ.

Ранее сообщалось, что Ставропольэнерго вложит около 13 млрд руб. в 2026–2030 годах в реконструкцию подстанций и сетей, включая объекты в Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске и Кисловодске. Снегопады конца 2025 года выявили уязвимости: отключения затронули сотни абонентов, что подтолкнуло к закупке проходимой техники и замене линий. В итоге жители получат стабильное электроснабжение, а бизнес и курорты Кавминвод — надежную инфраструктуру для роста.

Станислав Маслаков