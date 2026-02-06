Армейцы вышли из пике

Хоккеисты СКА одержали вторую победу подряд в чемпионате КХЛ и улучшили свое положение в турнирной таблице так, что плей-офф теперь кажется большей реальностью, чем казался несколько еще дней назад. В Череповце петербуржцы обыграли «Северсталь» со счетом 3:1.

Интрига матча состояла не только в результате, но и в том, что команду из Череповца тренирует Андрей Козырев - один из тех, с кем работал в молодежной сборной России, а потом в нижегородском «Торпедо» Игорь Ларионов, возглавляющий сейчас СКА. И работает Козырев в «Северстали» так хорошо (команда идет в лидерах Западной конференции), что его стали «сватать» на пост главного тренера СКА - на смену Ларионову. Когда должна была состояться замена и должна ли была, точно сказать невозможно, но аккурат перед матчем со СКА и после домашнего поражения от «Спартака» со счетом 1:5 Андрей Козырев подписал со «сталеварами» новый контракт - сроком на два года. Это означает, что руководство «Северстали» закрепило тренера за своей командой. А СКА продолжает тренировать - во всяком случае пока - Игорь Ларионов, которого окружают новые помощники, появившиеся в команде по ходу нынешнего сезона.

Интересно, что по поводу одного из них - Леонида Тамбиева, тренировавшего ранее «Адмирал» - клуб не сдал никакого объявления. Вроде Тамбиев состоит в тренерском штабе СКА, его даже видели на трибунах стадиона в экипировке армейцев, но, чем он занимается, сказать трудно. Ларионов на одной из пресс-конференций признался, что этот тренер поможет армейца укрепить оборону. Ранее такое же говорили про Бориса Миронова, который появился в тренерской бригаде СКА в конце января. Осенью ее пополнил тренер Юрий Бабенко.

Так или иначе, рассматривая этот пасьянс и его работу, руководство петербургского клуба будет отталкиваться от результата, принимая решение о дальнейшей судьбе тренеров. Пока он - «ниже ватерлинии», если так можно сказать. СКА занимаете восьмое место в Западной конференции. Правда, отрыв от ближайшего преследователя - «китайских драконов» - составляет уже 11 очков. Это потому, что «Шанхай» проиграл два последних матча - «Авангарду» 3:5 и ЦСКА 0:1, а СКА, наоборот, выиграл - у минского «Динамо» 4:3 (по буллитам) и у «Северстали» 3:1. И команды, которые опережают армейцев в таблице, теперь - в шаговой доступности: до московского «Динамо» - два очка, притом, что петербуржцы имеют игру в запасе, до «Спартака» - четыре.

Победу армейцев Череповце, правда, уверенной не назовешь. Получился у гостей только первый период, когда они владели инициативой, «поджимали» соперников в чужой зоне и открыли счет в матче: на 11-й минуте отличился дальним броском защитник Сергей Сапего. Во второй двадцатиминутке все это развалилось, к тому же игроки СКА начали заниматься своим любимым делом - «хватать» удаления. Одно из них хозяева реализовали после быстрой атаки броска форварда Данила Аймурзина.

Удаления гостей последовали и в третьем периоде, но оборона СКА выстояла. А вот когда начали нарушать правила игроки «Северстали», армейцы свой шанс реализовали. Шайбу добил в сетку нападающий Матвей Поляков, поддержав атаку, которую завершал Матвей Короткий. Это было первое набранное Коротким очко после возвращения в строй - он не выходил на лед три месяца из-за травмы. А большинство у СКА «сработало» впервые за девять матчей. Этот тот резерв, который надо «подтягивать». Как и в целом реализацию моментов, она у армейского клуба «хромает». Хотя последний гол был забит Валентином Зыковым хорошо - поработала вся тройка форвардов армейского клуба в чужой зоне, и после «слепой» передачи Николая Голдобина форварду удалось бросить в «девятку». Чуть лучше стало в последних играх с обороной. Наверное, совместная работа тренеров, объединившихся под флагом СКА, дала эффект.

Длительный выезд петербургской команды завершится матчами против «Нефтехимика» и «Барыса» 10 и 12 февраля, а 16-го СКА начнет встречей с «Салаватом Юлаевым» домашнюю серию, которая растянется на семь игр.

Кирилл Легков