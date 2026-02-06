По пути в Крым и из него задерживаются 11 поездов

В пути задерживаются 11 поездов, следующих в Крым и из него. Причиной послужил взрыв цистерн грузового поезда, сошедшего с рельсов в Тамбовской области, из-за которого движение составов через станцию временно приостановили. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Фото: Варвара Славущева, Коммерсантъ

В сторону Республики Крым опаздывают два поезда из Санкт-Петербурга и пять из Москвы. Минимальное время задержки составляет один час, максимальное — шесть часов.

Из Симферополя и Севастополя от графика отстают четыре поезда, отправляющиеся в Москву и Санкт-Петербург. Минимальное время задержки достигает полутора часов, максимальное — семи часов. Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения.

«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути. Пассажиры поездов, которые задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой», — говорится в сообщении перевозчика.

Алина Зорина