Дельфины в Анапе гибнут из-за попадания в рыболовные сети

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура направила предпринимателям Анапы предостережения о недопустимости попадания дельфинов в орудия лова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Осипова / Центр спасения дельфинов «Дельфа» Фото: Екатерина Осипова / Центр спасения дельфинов «Дельфа»

Природоохранная прокуратура выявила факты нарушений в ходе проверки. Установлено, что на основании разрешения от Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства предприниматели осуществляют промысловое рыболовство в акватории Анапы, и их деятельностью вызвана частичная гибель морских млекопитающих.

Одной из распространенных причин гибели дельфинов является их попадание в орудия лова, о чем сообщили в пресс-службе прокуратуры. В связи с обнаружением трупов дельфинов в границах Анапы ведомство потребовало принять меры по предотвращению попадания морских обитателей в ставни, садки и рыболовные сети.

Пяти предпринимателям Анапы объявили предостережения.

Кристина Мельникова