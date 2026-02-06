В Дагестане в 2025 году число самозанятых выросло на 22%

УФНС России по Дагестану зафиксировала почти 22-процентный рост числа самозанятых в 2025 году. К 31 декабря республика насчитывала 463,8 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), тогда как годом ранее их было 380,3 тыс. Налоговики сняли с учета 117,1 тыс. человек за год, но чистый прирост составил 83,5 тыс., что подчеркивает популярность режима, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Льготные условия стимулируют регистрацию. Самозанятые платят 4% с доходов от физлиц и 6% — от юрлиц и ИП, без бухгалтерии и отчетов. Они переводят налог через приложение «Мой налог», а регион добавляет субсидии на обучение, квалификацию и оборудование. Все дагестанские самозанятые используют цифровые сервисы ФНС.

Махачкала лидирует по регистрациям. Молодежь активно идет в самозанятость благодаря гибкости, низкому порогу и буму фриланса в IT, дизайне, маркетинге. Динамика набирала обороты: в январе 2025-го числилось 299,5 тыс. самозанятых (+12,2% к 2024-му), к маю — 314,1 тыс., к октябрю — 340 тыс., к ноябрю — 337,7 тыс.

Ведомство ожидает роста на 20–25% к концу 2026 года. Поступления от НПД удвоились: в I квартале 2025-го собрали 157 млн руб. против 76 млн годом ранее. Ранее Дагестан лидировал в СКФО по самозанятым — 211,6 тыс. на конец 2023-го.

В республике до сих пор наблюдаются проблемы с теневой занятостью и нежеланием граждан легализовать свой доход и платить налоги. Также зарегистрироваться многим мешают сбои в работе приложения «Мой налог», недостаток информации, проблемы с ЕСИА и слабый интернет в районах. В 2026-м стартовал эксперимент по добровольному страхованию: уже 40+ человек подали на больничные. Параллельно растут ИП (+22% в январе–мае 2025-го, 9,3 тыс. новых) и налоги на имущество (+1,4 млрд руб. с 2022-го).

Станислав Маслаков