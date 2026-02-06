Жители десяти домов в Советском районе Ростова остались без отопления

Десять жилых домов в Советском районе Ростова-на-Дону остались без отопления из-за повреждения теплотрассы на проспекте Коммунистическом. Об этом сообщила министр регионального министерства ЖКХ Антонина Пшеничная в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По нформации госпожи Пшеничной, повреждение обнаружили по адресу пр. Коммунистический, 121. Теплоснабжение ограничено в домах по адресам: пр. Коммунистический, 12, 14, 121, 122, 123 и пр. Стачки, 197, 199, 1992, 1993а, 1993б.

Восстановительные работы проводит компания «Ростовские тепловые сети». Завершить ремонт планируется к 18:00 6 февраля.

Валентина Любашенко