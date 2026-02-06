Лицей в Ессентуках утром 6 февраля эвакуировали из-за сообщения о минировании

В Ессентуках 6 февраля эвакуировали учеников лицея №6 после поступления сообщения об угрозе теракта. Об этом сообщил глава города-курорта Владимир Крутников в своем Telegram-канале.

«Поступило сообщение с угрозой совершения теракта в лицее 6. Детей отправляем домой на время проверки информации»,— написал мэр.

Днем ранее, 5 февраля, Владимир Крутников информировал о поступивших сообщениях о минировании девяти школ города: №1, 2, 8, 10, 12, 11, 4, 7 и 9. Экстренные службы выехали на места, провели эвакуацию учащихся и начали проверку зданий и прилегающих территорий.

4 февраля из школы №1 эвакуировали 600 детей и 50 взрослых, однако угроза не подтвердилась.

Подобные инциденты происходят в Ессентуках регулярно. 13 января поступили сообщения о минировании школ №1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, детей перевели на дистанционное обучение. 24 декабря эвакуировали школы №7 и 9 из-за ложной тревоги по школам №3 и 4.

8 декабря правоохранители проверяли информацию о минировании лицея №6. 7 декабря также пострадал лицей №6. 7 ноября угрозы поступили в отношении школ №1 и 10 с интервалом в 15 минут, а 4 ноября — школы №1 на улице Вокзальной.

С ноября 2024 года по февраль 2025-го в Ессентуках зафиксировали минимум восемь волн ложных сообщений, затрагивающих до 11 школ одновременно. Правоохранители ведут поиск злоумышленников. Ни одна угроза пока не подтвердилась, однако проверки занимают несколько часов и срывают учебный процесс.

Следственный комитет и МВД Ставропольского края отслеживают ситуацию. За подобные действия предусмотрена ответственность по статье 207 УК РФ — до 10 лет лишения свободы.

Тат Гаспарян