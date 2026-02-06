Аэропорты Ставрополя и Нальчика получили премию «Воздушные ворота России»

Международный аэропорт Ставрополь из холдинга «Новапорт» завоевал награду на 12-й Национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «За развитие пассажирской инфраструктуры аэропорта». Организаторы вручили премию 4 февраля 2026 года в Москве на 13-й выставке и форуме НАИС-2026 в «Крокус Экспо». Аэропорт Нальчик из того же северокавказского кластера стал лауреатом в категории «Лучший аэропорт года» среди объектов с пассажиропотоком до 500 тысяч человек в год.

Холдинг «Новапорт» управляет 21 аэропортом России, включая Ставрополь и Нальчик, и вложил в региональный кластер миллиарды рублей. В Ставрополе открыли новый терминал в конце 2024 года — двухэтажное здание площадью 5900 квадратных метров с двумя телетрапами и 13 стойками регистрации. Пропускная способность выросла до 800 тысяч пассажиров в год, а привокзальная площадь вмещает паркинг на 230 автомобилей. Депутаты края отметили темпы работ: фасады закончили, оборудование смонтировали, территорию благоустроили к ноябрю 2024-го. Нальчик модернизировал взлетно-посадочную полосу и терминалы, что обеспечило стабильный рост пассажиропотока.

Премия оценивает итоги 2025 года по 20 номинациям от «Лучший аэропорт» до «Инновационный проект». Экспертный совет объединяет представителей Росавиации, авиакомпаний и ассоциаций. Шереметьево выиграл среди городов федерального значения, Кольцово — свыше 6 миллионов пассажиров, Пулково и Сочи отметили за комфорт. «Новапорт» подал заявки на несколько категорий, и Ставрополь с Нальчиком выделились модернизацией.

Гендиректор «Новапорта» Виктор Соловьев отметил вклад Ставрополя и Нальчика в транспортную систему СКФО. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров анонсировал обновление инфраструктуры до 2029 года в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». Холдинг реконструирует терминалы в Ставрополе, Нальчике, Кавминводах и Владикавказе за 6 млрд руб. к 2027 году, чтобы запустить международные рейсы и сократить очереди ожидания.

