Россельхознадзор выявил несанкционированную свалку в Ростовской области

Специалисты Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия обнаружили несанкционированную свалку бытовых отходов площадью 100 кв. м на сельскохозяйственных землях в Мясниковском районе Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, незаконный сброс мусора выявили на земельном участке сельскохозяйственного назначения в границах Калининского сельского поселения. Во время осмотра уборка захламления не проводилась.

По факту нарушения в отношении владельца участка составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (административные правонарушения в области охраны окружающей среды). Собственнику также выдали предписание об устранении выявленного нарушения.

Валентина Любашенко