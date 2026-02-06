Женщина погибла в ДТП Новороссийске, ГАИ проводит проверку

Жительница Новороссийска 1961 года рождения скончалась в ДТП, произошедшем в Приморском внутригородском районе. Подробности аварии опубликовали в Госавтоинспекции Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно информации замкомандира ОР ДПС Госавтоинспекции Новороссийска майора полиции Андрея Сокол, водитель 1985 года рождения двигался от улицы Тобольского в сторону улицы Луначарского, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода. Женщина 1961 года рождения получила травмы и погибла в результате произошедшей аварии.

По факту ДТП организовали проведение проверки. В ГАИ напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения и скоростного режима.

София Моисеенко