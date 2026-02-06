В Ростовской области 61-летний мужчина получил ожоги при пожаре кухни
Житель с. Новониколаевка Матвеево-Курганского района госпитализирован с ожогами после возгорания в летней кухне, которое произошло из-за неосторожного курения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, инцидент случился 5 февраля. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, по предварительным данным причиной стала неосторожность при курении.
«61-летнего мужчину, находившегося в помещении, доставили в больницу. Пламя на площади 8 кв. м потушили восемь спасателей МЧС с использованием двух автоцистерн»,— говорится в сообщении.