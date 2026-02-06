Власти предупредили о дневных учебных стрельбах в порту Сочи

В морском порту Сочи 6 февраля запланировано проведение учебных стрельб. Мероприятия будут проходить в течение дня — с 09:00 до 22:00. Перед их началом предусмотрено речевое оповещение населения. Жителей и гостей курорта призвали сохранять спокойствие и учитывать, что проводимые действия носят плановый учебный характер и направлены на отработку слаженности и готовности сил, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Подчеркивается, что подобные тренировки являются частью комплекса мероприятий по обеспечению безопасности и регулярно проводятся в установленных зонах с соблюдением действующих требований и регламентов. Проведение учений не предполагает введения дополнительных ограничений для граждан, за исключением необходимости учитывать временные особенности работы акватории порта в указанный период.

На фоне учебных мероприятий сообщается, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По официальным данным, 26 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, 10 — над Белгородской областью, по одному — над Липецкой областью и над акваторией Черного моря. Данные приводятся в сводке о работе дежурных сил и средств.

В условиях складывающейся обстановки в Краснодарском крае введены дополнительные ограничения, касающиеся распространения информации, связанной с применением беспилотников и функционированием систем противовоздушной обороны. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Документом установлен запрет на фото- и видеосъемку, а также на публикацию любых сведений о работе средств ПВО, радиоэлектронной борьбы и применении БПЛА.

Ограничения распространяются на размещение подобной информации в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах. Мера направлена на соблюдение требований безопасности и предотвращение распространения данных, которые могут быть использованы в ущерб охране общественного порядка и защите инфраструктуры. Жителям и гостям края рекомендовано ориентироваться исключительно на официальные источники информации и соблюдать установленные правила.

Мария Удовик