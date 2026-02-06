Стипендии отличников в колледжах Ростовской области сократились на треть

Студенты колледжей и техникумов Ростовской области после зимней сессии получили повышенные стипендии за отличную успеваемость примерно на треть меньше обычного, что вынудило их пересмотреть личные бюджеты. Об этом пишет «Молот» со ссылкой на региональное министерство образования.

По данным ведомства, в области произошло сокращение выплат для учащихся среднего профессионального образования. При этом базовая академическая стипендия с 1 января 2025 года увеличилась с 789 до 849 рублей, а социальная — с 1184 руб. до 1274 руб.

В региональном минобре объяснили, что итоговый размер выплат определяется образовательной организацией с учетом мнения студсовета и профсоюза и не может быть ниже установленных нормативов.

Министерство отметило, что ежегодная индексация стипендиального фонда проводится с 1 сентября с учетом прогнозируемого уровня инфляции. Нормативные размеры академической и социальной стипендий для студентов СПО устанавливает постановление правительства Ростовской области.

Валентина Любашенко