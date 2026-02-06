Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ночью над Черным морем сбили один БПЛА

Над акваторией Черного моря ликвидировали один беспилотник в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа над регионами РФ были уничтожены дежурными средствами ПВО. Всего в течение прошедшей ночи ликвидировали 38 украинских беспилотников: один — над акваторией Черного моря, еще один — над Липецкой областью, 10 — над территорией Белгородской области и еще 26 сбили над Брянской областью.

