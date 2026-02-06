На трассе «Ессентукская-Юца-Этока» в ДТП погиб 55-летний пешеход

В Предгорном округе Ставропольского края водитель автомобиля «Лада» насмерть сбил 55-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 5 февраля около 20:35 на 27-м километре автодороги «Ессентукская-Юца-Этока». Водитель «Лады 211240» двигался от с. Этока к х. Тамбукан, когда сбил человека, пересекавшего проезжую часть слева направо вне пешеходного перехода. За рулем находился 34-летний местный житель со стажем вождения 14 лет.

Пострадавший скончался от полученных травм в машине скорой помощи.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Детальные обстоятельства происшествия выясняются.

Валентина Любашенко