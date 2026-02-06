В Дербентском районе Дагестана построят водозабор из 12 скважин за 1,1 млрд рублей

АО "Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения" объявило тендер на комплексное водоснабжение Каспийского прибрежного кластера стоимостью 1,1 млрд руб. Информация о конкурсе появилась на портале госзакупок.

Согласно опубликованным данным, подрядчика планируют выбрать 19 февраля 2026 года. Проект включает строительство Великентского водозабора с десятью рабочими и двумя резервными скважинами. Площадка для возведения объекта находится на севере Дербентского района в 18 км северо-западнее Дагестанских Огней.

Водозабор обеспечит водными ресурсами территории Каспийского кластера, Дагестанские Огни и соседние населенные пункты Дербентского района.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, Каспийский прибрежный кластер примет первых гостей в 2028 году. На его создание выделили 14,4 млрд руб. на трехлетний период. К 2030 году общая капитализация проекта должна составить 100 млрд руб. На площади в 228 га создадут современную инфраструктуру с отелями, зонами для прогулок и обустроенной набережной.

Валентина Любашенко