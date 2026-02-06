На Дону 322 самозанятых уже подали заявления на выплату больничных

С начала 2026 года 322 самозанятых дончанина подали заявления на получение больничных выплат. Большинство предпочли более высокий страховой тариф для увеличенных выплат при временной нетрудоспособности. При росте МРОТ размеры страховых сумм будут пропорционально увеличиваться. Об этом сообщила пресс-служба СФР по региону.

В ведомстве сообщают: «Для получения выплат необходимо зарегистрироваться в отделении Социального фонда России по Ростовской области и начать перечислять ежемесячные страховые взносы. Заявление о добровольном участии в обязательном социальном страховании можно подать через портал госуслуг, приложение «Мой налог» или клиентские службы СФР.

Участник выбирает страховую сумму — 35 тыс. руб. или 50 тыс. руб., что определяет размер будущих выплат. Взносы составляют 3,8% от выбранной суммы. Их можно внести разово за год — 16,1 тыс. руб. или 23 тыс. руб., либо помесячно — 1,3 тыс. руб. или 1,9 тыс. руб.

«Право на больничный возникает через полгода после полной оплаты взносов. Размер выплаты зависит от продолжительности участия в программе и регулярности внесения взносов. Изменить страховую сумму можно только через 12 месяцев непрерывной уплаты»,— пояснили в СФР.

И уточнили: «Нововведение касается исключительно выплат по временной нетрудоспособности и не распространяется на декретные пособия, связанные с беременностью, родами и уходом за ребенком».

