В Ростовской области застрахованы 45% площадей под озимыми культурами

Аграрии Ростовской области застраховали 1,3 млн га посевов, что составляет 45% от общей площади под озимыми культурами. Об этом сообщил первый замгубернатора региона Алексей Господарев в Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Застрахованная площадь на 18% превышает показатель аналогичного периода 2025 года, когда было застраховано 1,1 млн га. В 2026 году площадь посевов в регионе сохранится на уровне прошлого года – 4,9 млн га.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», по объему страхования посевных площадей в 2025 году регион занял первое место в России.

Наталья Белоштейн

