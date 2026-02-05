Главные новости за 5 февраля. Ростов-на-Дону и область

Прокуратурой Ростовской области организована проверка по факту травмированием рабочих на шахте «Садкинской» в Белокалитвинском районе в результате детонации заряда.

В 2025 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Таганрога составил 16,4 млрд руб. Показатель за 2025 год оказался на 41% ниже, чем годом ранее, когда объем инвестиций составлял рекордные 27,8 млрд руб.

В Ростове-на-Дону повысили тарифы для повторного подключения электричества после оплаты долга. Теперь максимальная компенсация для жителей многоквартирных и частных домов составляет 5 тыс. руб.

В январе квадратный метр элитных новостроек в Ростове-на-Дону достиг 589,5 тыс. руб., что почти в четыре раза превышает стоимость стандартного жилья и создает разрыв более 437 тыс. руб. между самыми доступными и дорогими предложениями.

В 2025 году грузооборот морских портов Ростовской области составил 24,1 млн т, что на 24,5% ниже год к году. В порту Азова объем перевалки снизился на 18,5% и составил 6,6 млн т. В Ростове-на-Дону этот показатель уменьшился на 27,4%, достигнув 15,9 млн т. В Таганроге перевалка сократилась на 21,1% и составила 1,5 млн т.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам колонии общего режима 25-летнюю жительницу Ленинградской области Полину Костюченко. За покушение на военного в столице региона фигурантку признали виновной по ст. 275 УК РФ «Государственная измена», ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ «Приготовление к совершению террористического акта», ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ «Приготовление к незаконному изготовлению взрывного устройства», п. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение взрывного устройства».