Женщина пострадала в ДТП на улице Северной в Краснодаре

Вечером 5 февраля на улице Северной в Краснодаре произошло ДТП, в результате которого повреждения получила водитель транспортного средства. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации полиции Краснодара, в районе 20:00 часов женщина, управляя автомобилем «Киа», двигалась по улице Северной со стороны улицы Садовой, она проехала на красный сигнал светофора. Из-за допущенного нарушения ПДД машина столкнулась с другим автомобилем «Киа».

В результате аварии пострадала водитель второго транспортного средства. Женщина доставлена в медицинское учреждение, ей оказывается помощь.

Полиция организовала проверку по факту произошедшего.

София Моисеенко