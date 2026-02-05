В Ростове создадут рабочую группу для модернизации коммуникаций в СНТ
В Ростове-на-Дону планируется сформировать рабочую группу, которая займется решением вопросов, связанных с износом коммунальных сетей в садоводческих товариществах. Основная цель этой инициативы — интегрировать эти районы в городскую инфраструктуру и обновить электросети и газопроводы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Парламентарий указала на то, что электросети в садовых некоммерческих товариществах, созданные много лет назад, не могут справиться с увеличившейся нагрузкой, вызванной активным строительством жилья.
В рабочую группу планируют включить глав муниципалитетов, где находятся проблемные товарищества. Их цель — разработать комплексные меры по модернизации сетей, устранению бесхозных объектов и обеспечить финансирование этих мероприятий.
Госпожа Абрамченко добавила, что быстрых результатов ожидать не стоит, однако работа будет вестись систематически.