Главные новости за 5 февраля. Новороссийск

В Новороссийске устранили аварию на теплосетях, из-за которой почти 40 жилых домов остались без отопления.

Из-за ЧП на железнодорожных путях в Тамбовской области задержались поезда, следующие в Новороссийск. На станции «Кочетовка 2» с рельсов сошел грузовой поезд с бензином, в результате чего произошел пожар со взрывом цистерн.

В порту Новороссийска не пропустили партию груш из Турции весом 18,6 т. В партии груза нашли многоядную муху-горбатку.

Светлана Маслова вступила на должность мэра Анапы.

Дочерняя компания «Транснефти» АО «Русские электрические двигатели» передаст Каспийскому трубопроводному консорциуму четыре магистральных насосных агрегата в 2026 году.

НМТП обжалует решение суда по тарифам ФАС на перевалку металлов. ФАС возбудила дело в отношении НМТП весной 2024 года.

Экс-заместителю главы Геленджика Павлу Блинову утвердили приговор за злоупотребление должностными полномочиями. Ему назначили три года лишения свободы в колонии-поселении.

Бывшему чиновнику из Новороссийска грозит до четырех лет лишения свободы за незаконную сдачу в аренду муниципальных спортивных площадок. Он получал деньги от арендаторов на собственные банковские счета без заключения договоров.