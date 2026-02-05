Главные новости за 5 февраля. Кавказ

Имущество ООО «Молочный комбинат» в селе Кугульта Ставропольского края повторно выставили на продажу за 78,4 млн руб. после неудачных торгов в октябре прошлого года. В октябре 2025 года имущество предприятия пытались реализовать на торгах с начальной ценой в 87 млн руб.

УК «Аэропорты регионов» скорректировала сроки получения заключения Главгосэкспертизы по аэропорту «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Документ по аэродромной инфраструктуре придет 20 февраля 2026 года. Ранее компания ждала его до конца 2025 года, но экспертиза затянулась.

Минераловодский суд оштрафовал на 136 тыс. руб. россиянина, который пытался провезти в Ташкент более $67 тыс., €4,6 тыс. и 790 тыс. руб. без декларирования. Нарушение выявили сотрудники МВД совместно с УФСБ по Ставропольскому краю в апреле 2025 года.

Администрация Ставрополя в 2025 году провела около 600 проверок незаконной торговли, составив 880 протоколов и взыскав штрафов на общую сумму свыше 2,4 млн руб. Три рейдовые группы изъяли у нарушителей более 11 т овощей и фруктов, свыше 2 тыс. единиц промышленных товаров и 410 кг рыбы.

В Северо-Кавказском федеральном округе ввели 7,8 млн кв. м жилья, что на 13% меньше 9 млн кв. м в 2024-го. Население построило 5,2 млн кв. м — спад на 23% с 6,75 млн кв. м.

Поступления от налога на имущество физлиц в Дагестане с 2022 года выросли на 1,4 млрд руб., достигли более 4,4 млрд руб. к концу 2025-го и превысили прошлогодний уровень на 43,9%. Только за 2025 год сборы увеличились более чем на 600 млн руб.