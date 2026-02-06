Рок-мюзикл «Мастер и Маргарита», органные «Малыш и Карлсон» и реванши казанских клубов

Концерты и постановки

Кино

Концерты и постановки

Рок-мюзикл «Мастер и Маргарита»

С 6 февраля в Казани будет представлен рок-мюзикл по роману Михаила Булгакова. Постановка соединяет драматический театр, рок-оперу, световое и танцевальное шоу. Музыкальное сопровождение обеспечит живой звук рок-группы в сопровождении CGM Orchestra, а вокал будет звучать в академической, эстрадной и рок-стилистике.

Органное королевство. Малыш и Карлсон

8 февраля в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева пройдет концерт для всей семьи «Малыш и Карлсон. Почти детективная история». История о дружбе Малыша и Карлсона, живущего на крыше, будет сопровождаться органной музыкой и песочной анимацией. Органистка Лада Лабзина музицирует в необычных джазовых аранжировках, а богатые тембры инструмента передадут слушателям достоверные звуки моторчика Карлсона и пожарной сирены.

Big Love Show 2026

8 февраля 2026 года на «Татнефть Арена» состоится шоу от Love Radio — Big Love Show. В нем примут участие звезды радиоэфира и популярные исполнители: Artik&Asti, Юлианна Караулова, Filatov&Karas, Джиган, Amirchik, Akmal’, группа «Винтаж» и другие.

«Проникнет в душу трепетный гобой...»

9 февраля в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева казанский камерный оркестр La Primavera представит новую программу. В первом отделении солист Алексей Балашов исполнит Концерт для гобоя с оркестром Ферстера и Фантазию на темы из оперы Паскулли «Сицилийская вечерня». Во втором отделении прозвучит симфоническая поэма «Властелин колец» Говарда Шора.

«Не жизнь, а сказка»

10 февраля в КСК «УНИКС» состоится открытие 46-го сезона Театра эстрады и юмора «Мунча ташы». В новой программе «Тормыш тугел, экият» («Не жизнь, а сказка») артисты представят короткие сатирические миниатюры на актуальные темы, а также лирические песни, танцы и юморески.

Спорт

Ак Барс

12 февраля на «Татнефть Арене» казанский «Ак Барс» проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо». В предыдущей очной встрече, состоявшейся в феврале прошлого года, команда из Казани уступила со счетом 1:5, что прервало ее победную серию из пяти игр.

УНИКС

12 февраля в Баскет-холле казанский «УНИКС» сыграет с пермской «Бетсити Пармой» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ. В предыдущей встрече в ноябре прошлого года пермяки одержали победу над казанским клубом со счетом 90:82.

Кино

823-й километр / Кинопоказ

8 февраля в Камерном зале Театра им. Г. Камала состоится показ киноленты «823-й километр», снятой по мотивам прозы классика татарской литературы Амирхана Еники. Фильм объединяет три его новеллы: «Матурлык» («Красота»), «Кем ырлады?» («Кто пел?») и «Бер ген сгатьк» («На один час»), поднимая тему исчезновения деревень и традиций малых народов. Показ пройдет на татарском языке с русскими субтитрами.