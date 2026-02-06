Квадрат не дрогнул

Рынок аренды коммерческой недвижимости в Татарстане за год продемонстрировал рост предложения на 46% при сохранении стабильности медианных ставок за квадратный метр, стоимость которого практически не изменилась. Наибольшую долю в структуре предложения сохранили помещения свободного назначения, составившие 48,4% от общего объема, тогда как средняя площадь выставляемых объектов сократилась. Эксперты связывают это с вымыванием крупных лотов с рынка, активным дроблением площадей собственниками и сохранением устойчивого спроса на качественные объекты, что в совокупности удерживает арендные ставки от резкого снижения.

За год предложение коммерческой аренды в Татарстане выросло на 46% при стабильной цене метра

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предложение коммерческой недвижимости в аренду в Татарстане за год, с февраля 2025 по февраль 2026 года, выросло на 46%, сообщил «Ъ Волга-Урал» коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. При этом в месячном выражении — с января по февраль 2026 года — рынок оставался стабильным, прибавив лишь 0,3%.

За год наибольшую долю на рынке аренды коммерческой недвижимости в республике сохраняли помещения свободного назначения, составившие 48,4% от общего предложения. Офисные объекты занимали 23,8%, а складские — 12,8%.

Медианная стоимость аренды квадратного метра коммерческой недвижимости в Татарстане в начале февраля 2026 года составляет 1,1 тыс. руб. в месяц. Стоимость за год практически не изменилась, падение составило 0,2% по сравнению с февралем 2025 года. В сегменте помещений свободного назначения медианная ставка достигает 1,4 тыс. руб. за квадратный метр. Для офисных пространств она составляет 1,3 тыс. руб., а для складских — 700 руб.

Медианная полная стоимость аренды объектов коммерческой недвижимости в Татарстане на начало февраля 2026 года составляет 262 тыс. руб. в месяц. Это на 1,1% выше показателя января, но на 14,2% ниже уровня февраля 2025 года. По сегментам медианная стоимость аренды распределяется следующим образом: для складских помещений она достигает 411 тыс. руб., для офисных — 149 тыс. руб., а для помещений свободного назначения — 192 тыс. руб.

«При сравнении годовой динамики медианной стоимости аренды квадратного метра и медианной полной стоимости аренды можно сделать вывод о том, что средняя площадь предлагаемых сейчас помещений существенно ниже, чем была год назад. На рынке произошло вымывание лотов большой площади вследствие их сдачи или вывода в продажу, и владельцы остающихся не сданными более компактных помещений снижают цены в предложениях либо удерживают их, чтобы привлечь арендаторов», — отметил Евгений Белокуров.

С его оценкой согласен директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его мнению, рост предложения на 46% не противоречит «вымыванию» крупных площадей, поскольку увеличивается в первую очередь количество небольших объектов, а не общий метраж.

«Компании в последние годы активно оптимизируют используемые площади, делят помещения или переезжают в более компактные форматы, из-за чего на рынок выходит много небольших объектов, тогда как крупные и качественные площади, особенно склады и современные офисы, часто быстро находят арендаторов или выводятся в продажу и потому недолго остаются в экспозиции», — сообщил Ярослав Кабаков.

Такой дисбаланс, по мнению эксперта, формирует структурный перекос: избыток малых помещений на фоне дефицита крупных и качественных. Прирост предложения, по словам эксперта, обеспечивают ввод ранее начатых проектов, более активный вывод собственниками объектов в аренду и именно дробление площадей, а не только новое строительство.

При этом, несмотря на значительный рост числа объявлений, медианные ставки аренды за квадратный метр остались практически без изменений. Эксперт объясняет это тем, что баланс спроса и предложения сильно различается по сегментам: на качественные склады и удачно расположенные объекты спрос остается стабильным, а собственники избегают резкого демпинга из-за роста издержек.

Влас Северин