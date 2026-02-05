Главные новости за 5 февраля. Сочи

В Сочи продолжается весеннее цветение растений, что связано с особенностями зимнего сезона 2025–2026 годов. Погодные условия текущей зимы отличались резкими колебаниями температур, что оказало влияние на вегетационные процессы.

В Сочи продолжается работа по восстановлению кинотеатра «Спутник», снесенного в 2007 году. Бывший депутат Городского собрания Сочи и Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Медведев совместно с депутатом Государственной думы Константином Затулиным на протяжении нескольких лет добивались правового разрешения вопроса, связанного с судьбой земельного участка, на котором ранее располагался объект.

Футбольные клубы «Сочи» и воронежский «Факел» завершили вничью контрольный матч, который состоялся в рамках зимних тренировочных сборов в Турции. Встреча прошла в Белеке и стала частью подготовки команд ко второй половине сезона.

После сильного волнения моря на территории Сочи организовали работы по очистке пляжных зон во всех районах курорта. Коммунальные службы и подрядные организации занимаются уборкой береговой линии от древесных остатков и веток, которые были вынесены на побережье в результате неблагоприятных погодных условий.

Пассажирские поезда, следующие в направлении Сочи и Новороссийска, а также из Краснодарского края, продолжают движение с отклонением от установленного графика из-за чрезвычайного происшествия на железнодорожной инфраструктуре в Тамбовской области. Всего с задержкой в сообщении с регионом курсируют шесть пассажирских составов.