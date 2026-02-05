Пес, поэт или пара

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона смогут посетить концерты академической и популярной музыки, побывать на комедийных и драматических спектаклях, познакомиться с киноновинками, принять участие в экскурсии, мастер-классе или лекции. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

6 февраля в 20:00 в ставропольском пространстве Bar by Abrikos Inc. — концерт альтернативной музыки «Работники культуры». Таким образом, трибьют-проект, созданный при участии группы «Пневмослон», объявит о старте своего тура по городам России «Лучшее + новое».

Стоимость билетов — от 1800 руб. (18+)

7 февраля в 17:00 также в Bar by Abrikos Inc. в Ставрополе — выступление рэпера Alblak 52. Это сценический псевдоним Кирилла Каджаия — российского исполнителя и активного участника творческого объединения «52» в Санкт-Петербурге.

Стоимость билетов — от 999 руб. (12+)

8 февраля в 16:00 в Ставропольской картинной галерее пейзажей П.М. Гречишкина — программа «О любви поговорим». Хор и солисты Ставропольской городской капеллы «Кантабиле» исполнят произведения разных эпох и жанров. Зрителей и слушателей ждут романсы, сцены из опер, кантаты, народные песни.

Стоимость билетов —400 руб. (12+)

6 февраля в 18:00 в Русском театре им. Евгения Вахтангова во Владикавказе — комедия «Ревизор» Николая Гоголя. Персонажи пьесы давно стали классическими, их фразы — крылатыми, а вопросы, которые автор ставит в этом произведении, и темы, которые в нем поднимает, являются и сегодня актуальными.

Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)

6 февраля в 19:00 в театре оперетты Пятигорска — «Мистер Икс» Имре Кальмана. Весь город говорит о смертельном номере артиста в маске. В цирк приходит Теодора Вердье, расположения которой жаждут многие. Но кто завоюет ее?

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

8 февраля в 19:00 в Концертном зале им. Ф.И. Шаляпина в Ессентуках — спектакль «Опасные игры» по одноименной пьесе французских драматургов Жана Делля и Жерарда Сиблерайса. Клер и Брюно — идеальная пара, 12 лет живущая в гармонии. На одной из вечеринок в их загородном доме, в окружении близких, они решают разыграть всех, объявив о разводе. Эта шутка, начатая ради забавы, запускает цепь событий, которые полностью меняет их жизнь.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют-Юг», «Ставрополец», «Этажи» стартовали показы приключенческого мультфильма «Чарли Чудо-пес». Необычная битва разворачивается между девятилетним Дэнни, его псом, который после похищения инопланетянами стал обладателем суперспособностей, и соседским котом Падди, мечтающем о захвате мира.

Стоимость билетов — от 520 руб. (0+)

Для любителей триллеров — «Убежище». Спасение девочки во время бури изменило закрытый от всех мир одинокого островитянина. Сюда ворвались призраки прошлого, от которых герой бежал. Теперь он и спасенный им ребенок должны совершить совместное бегство.

Стоимость билетов — от 540 руб. (18+)

Новинка в жанре хоррор — «Возвращение в Сайлент Хилл». Потеряв возлюбленную, Джеймс Сандерленд получает таинственное письмо, ведущее его в Сайлент Хилл. Исследуя город, герой сталкивается с жуткими существами и видениями. Ему предстоит отличить реальность от иллюзий и найти силы, чтобы спасти свою женщину.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

6,7, и 8 февраля в 14:00 в Музее-усадьбе художника В. И. Смирнова в Ставрополе — мастер-класс по росписи гипсовой пластики. Тема встречи — быт XIX века, акцент на свечах и изразцовых печах. Участники смогут расписать заготовки из гипса.

Стоимость участия — от 350 руб. (12+)

7 февраля в 14:00 — экскурсия «лекция «Пятигорск: Лермонтов. Дуэль». Это возможность побывать в местах, которые хранят память о великом поэте. Для удобства участников организован трансфер из Кисловодска и обратно. Его стоимость включена в цену билета. Сбор экскурсантов на железнодорожном вокзале города-курорта. Основная программа экскурсии с 15:00 до 17:00. Возвращение в Кисловодск — в 18:00.

Стоимость билетов — от 4000 руб. (12+)

7 февраля в 16:00 в ставропольском Доме молодежи — лекция «Стань частью "Лиза Алерт"». Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» проведет вводную встречу для потенциальных добровольцев. Участники узнают об основных направлениях деятельности отряда, алгоритмах проведения поисковых операций, источниках информации и экипировке.

Вход — бесплатный (16+)

8 февраля в 18:00 в ресторане «Петровичъ» в Ставрополе — «Музыкальное лото: Хиты о любви». Каждый участник получит бланк для отметки прозвучавших композиций, а на экране будут мелькать клипы и названия песен. Организаторы проведут три раунда игры, в каждом из которых будут определены победители.

Стоимость билетов — от 800 руб. (18+)

