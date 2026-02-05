Работодатели Дона отдают предпочтение редким техническим компетенциям соискателей

ИТ-специалисты Ростовской области массово указывают в резюме юридическую грамотность и дизайн-мышление, однако работодатели отдают предпочтение редким техническим компетенциям, которые обеспечивают зарплату до 256 тыс. руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе hh.ru.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По оценкам аналитиков, за 2025 год количество упоминаний в резюме ростовских соискателей из технологической сферы заметно увеличилось: юридическая грамотность — на 133%, деловые коммуникации — на 119%, дизайн-мышление — на 110%. Так кандидаты пытаются выделиться в условиях жесткой конкуренции на рынке труда.

Однако данные компетенции не входят в приоритетный список работодателей. «Юридическая осведомленность и дизайн-мышление могут быть полезны в работе, но в большинстве ИТ-ролей они не относятся к навыкам, за которые работодатели готовы конкурировать и предлагать более высокую заработную плату»,— поясняет Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.

Компании ищут профессионалов, способных решать сложные технические задачи и работать с редкими технологиями. Самые высокие медианные зарплаты получают специалисты по Golang — 256 тыс. руб., UML — 195 тыс. руб. и математической статистике — 174 тыс. руб. Последняя особенно востребована в области анализа данных и машинного обучения.

«Компании все чаще заинтересованы в сотрудниках с редкими компетенциями. Сложные технические навыки остаются ключевым фактором спроса и конкурентоспособной оплаты труда, тогда как общеотраслевые умения не дают аналогичных преимуществ при трудоустройстве»,— заключили эксперты платформы.

Валентина Любашенко