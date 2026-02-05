На Дону работники СКЖД высадили 15 тысяч деревьев и снизили выбросы на 15%

Специалисты Северо-Кавказской железной дороги в 2025 году высадили свыше 15 тыс. деревьев и кустарников, сократив выбросы вредных веществ в атмосферу на 15,2% и передали на переработку более 120 тонн отходов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Под озеленение попали городские скверы, парки, особо охраняемые природные территории и полосы отвода железной дороги. Благодаря организационно-техническим мероприятиям компании удалось уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

«Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снизился на 15,2% по сравнению с 2024 годом»,— пояснили в сообщении.

Кроме того, на переработку направили 109,7 тонн бумажных отходов, 11,1 тонн пластиковых отходов и 293 кг алюминиевых отходов.

Валентина Любашенко