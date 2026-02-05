Больницам прописали ремонт

В Ярославской области стационары больниц нуждаются в капитальном ремонте. В этому году из областного бюджета на это выделено 50 млн руб. Депутаты говорят о потребности более чем в 1 млрд руб. и просят выделить еще средств. Тем временем областной минздрав планирует запустить отдельную программу по данному направлению.

В 2026 году на капитальный ремонт стационаров из областного бюджета выделят 50 млн руб., сообщил первый заместитель министра здравоохранения Максим Трусов на заседании комитета по здравоохранению облдумы. Деньги пойдут на ремонт пяти стационаров, в том числе на ремонт крыш в рыбинской городской больнице № 1 и детской областной больнице, а также ограждение клинической больницы № 3. Ремонты стационаров также пройдут в больницах № 2 и 9. На каждый объект запланировано примерно по 10 млн руб.

По словам господина Трусова, медицинские организации планируют отремонтировать еще 50 объектов на средства, полученные в результате оказания платных услуг. Траты запланированы в размере 263 млн руб.

Члены комитета посчитали недостаточным областное финансирование. По словам депутата Александра Куташова, стационарам требуется 1,3 млрд руб. на капремонт в этом году.

«Мне интересно, как министерство подходит к расчетам по капитальному ремонту стационара. Вы выделяете 50 млн на 26-й год. Это 4-5% от потребности. Надо хотя бы 50% выделять от потребности стационаров. У нас из года в год растет эта потребность»,— сказал господин Куташов.

Зампред областной думы Ольга Хитрова напомнила, что ремонт стационаров депутатский корпус «пробивал» четыре года, однако отметила, что цель была именно в улучшении состояния помещений.

«Ограждение вокруг больницы — это не совсем капитальный ремонт стационара. Когда мы этот вопрос четыре года поднимали, речь шла именно о плохом состоянии стационаров в наших больницах, о создании условий для больных людей, а не ограждениях. Может быть, не стоило это делать из этих именно денег? Они и так очень маленькие»,— сказала госпожа Хитрова, выразив желание, чтобы с депутатами обсуждали виды работ, которые будут проводить в стационарах.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Валерий Байло отметил, что настаивать на увеличении финансирования нужно было при принятии бюджета.

«Я не защищаю правительство Ярославской области в той ситуации, в которой мы все оказались. Но, дорогие мои коллеги, когда мы бюджет принимали, поправка КПРФ была внесена на 200 млн руб. для проведения капитальных ремонтов учреждений здравоохранения. Почему мы не приняли ее? Вот задайте себе вопрос»,— сказал Валерий Байло.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин сообщил, что ему поступают жалобы на состояние стационаров в регионе.

«Это все в мой адрес, в адрес администрации президента поступает. Называется билетом в один конец. Антисанитария, жить невозможно в палатах — это состояние наших медицинских организаций»,— сказал господин Крупин.

Капремонт стационаров нужно поставить на первое место, считает председатель комитета, главный врач областной клинической больницы Михаил Осипов.

«Мы все, кто работает в больницах, знаем, что программа модернизации первичного звена на ура подняла наше здравоохранение. И теперь основная задача — ремонт стационаров. Задача, которую поставил президент, ее выполнить необходимо»,— сказал господин Осипов.

Наличие проблем со стационарами признала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Мария Можейко. Она сообщила, что планируется создать программу по капремонту стационаров на два года.

«Мы знаем износ нашего стационарного фонда. Сейчас мы составим на два года программу. Я обязательно пойду к Михаилу Яковлевичу (Евраеву, губернатор — прим. «Ъ-Ярославль»), мы представим дорожную карту по тому, как мы в течение двух лет попробуем привести стационарный фонд в порядок»,— сказала госпожа Можейко.

Она напомнила, что ремонт стационаров губернатор уже обсуждал с президентом в январе этого года. «Особенно, я могу сказать, стационары, это проблема серьезная»,— говорил Михаил Евраев на встрече с Владимиром Путиным. Президент попросил ярославского губернатора, строя новые больницы, не забывать про текущую ситуацию.

По результатам рассмотрения вопроса члены комитета единогласно поддержали предложение и рекомендовали правительству области при уточнении бюджета 2026 года проработать вопрос по увеличению средств на проведение капитальных ремонтов в стационарах.

Алла Чижова