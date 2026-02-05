В Невинномысске руководителя стройорганизации обвинили в хищении 22 млн рублей

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении одного из руководителей строительной организации на 22 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«С сентября по декабрь 2022 года обвиняемый, действуя в составе организованной группы, представил в администрацию Невинномысска заведомо недостоверные сведения об объемах и стоимости выполненных работ по восстановлению ряда объектов инфраструктуры в Антраците в ЛНР»,— пояснили в надзорном органе.

В результате этой махинации бюджету города причинен ущерб в 22 млн руб.

Уголовное дело направлено в Невинномысский городской суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн