Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбами

В акватории Севастополя до 23:00 5 февраля будут проводиться учения со стрельбами. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Тренировочные мероприятия осуществляются в районе Южного и Северного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Казачьей бухт, а также вблизи мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мысов Лукулл и Качи.

В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, реактивное бомбометание и гранатометание.

София Моисеенко