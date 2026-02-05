Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбами

В акватории Севастополя до 23:00 5 февраля будут проводиться учения со стрельбами. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Тренировочные мероприятия осуществляются в районе Южного и Северного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Казачьей бухт, а также вблизи мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мысов Лукулл и Качи.

В рамках учений запланированы стрельбы из различных видов оружия, реактивное бомбометание и гранатометание.

София Моисеенко

