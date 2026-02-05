В Ростове вынесен приговор четверым участникам ячейки терорганизации

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в зависимости от степени участия назначил от 17 до 20 лет колонии строгого режима организаторам террористической ячейки в Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба суда

Арби Батаеву, Адаму Кодзоеву, Тимуру Кодзоеву и Ирисхану Мерешкову предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 205.5 «Организация деятельности террористической организации», ч. 2 ст. 208 «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем», ч. 3 ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение огнестрельного оружия», ч. 4 ст.222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Установлено, что фигуранты с 14 ноября 2013 года по январь 2020 года вступили в состав незаконного вооруженного формирования (НВФ) запрещенной в России международной террористической организации «Имарат Кавказ».

Батаев, братья Кодзоевы и Мерешков перевозили других участников террористической организации и НВФ, подыскивали им жилье для тайного проживания, промышляли незаконным хранением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, составляющих базу ресурсного обеспечения террористического общества, а также исполняли иные указания руководства запрещенных объединений.

Батаев был задержан 12 октября 2021 года, остальные фигуранты — на следующий день. В судебном заседании обвиняемые свою вину не признали.

Приговором суда Арби Батаеву назначено 17 лет колонии строгого режима, Адаму и Тимуру Кодзоевым — 19 и 18 лет соответственно, Ирисхану Мерешкову — 20 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн