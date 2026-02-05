Цемесскую рощу Новороссийска освободили от самовольной постройки по решению суда

На территории памятника природы «Цемесская роща» в Новороссийске ликвидировали самовольную постройку в виде гаражного сооружения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Иск об освобождении территории памятника природы от объекта самовольного строительства подала Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура после проверки соблюдения лесного законодательства в Новороссийске. Сотрудники ведомства выявили факт самовольного занятия собственником гаражного бокса в отсутствие правоустанавливающей документации путем пристройки сооружения к гаражу.

Исковое заявление с требованием о сносе было подано в Приморский районный суд Новороссийска. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

В настоящее время, по данным прокуратуры региона, особо охраняемая природная территория освобождена от самовольной постройки.

София Моисеенко