В Ставрополе организована проверка по факту массового ДТП с двумя маршрутками

Прокуратура Ленинского района Ставрополя организовала проверку по факту массового ДТП с участием двух маршрутных такси. Об этот сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

По предварительным данным, утром 5 февраля 2026 года водитель маршрутного такси, двигаясь по ул. Серова краевой столицы, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с легковой машиной, ее отбросило еще на два транспортных средства, включая еще одну маршрутку.

В результате аварии пострадала 57-летняя пассажир маршрутного такси.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и о пассажирских перевозках.

Наталья Белоштейн