В Невинномысске завершено расследование тяжелого несчастного случая на заводе
Государственная инспекция труда по Ставропольскому краю завершила расследование тяжелого несчастного случая на металлургическом заводе в Невинномысске. Руку работника предприятия затянуло между вращающимися валками станка, впоследствии чего ее ампутировали. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.
Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ
Установлено, что ЧП произошло во время наладки вышедшего из строя оборудования. Не дождавшись полной остановки прокатного стана, вальцовщик приступил к осмотру механизма для устранения неисправности.
«Несчастный случай произошел по причине неудовлетворительного содержания и организации рабочих мест — вращающиеся части технологического оборудования не ограждены. Также инспектором труда установлено, что пострадавший привлекался к сверхурочной работе без его согласия. С сентября по декабрь 2025 года сверхурочно им отработано более 250 часов, а, как следствие, утомление и физическое перенапряжение»,— отметили в ведомстве.
Руководство завода будет привлечено к административной ответственности.
Материалы расследования направлены в следственные органы и прокуратуру для принятия соответствующего решения по фактам выявленных нарушений.