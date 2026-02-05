В Невинномысске завершено расследование тяжелого несчастного случая на заводе

Государственная инспекция труда по Ставропольскому краю завершила расследование тяжелого несчастного случая на металлургическом заводе в Невинномысске. Руку работника предприятия затянуло между вращающимися валками станка, впоследствии чего ее ампутировали. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Установлено, что ЧП произошло во время наладки вышедшего из строя оборудования. Не дождавшись полной остановки прокатного стана, вальцовщик приступил к осмотру механизма для устранения неисправности.

«Несчастный случай произошел по причине неудовлетворительного содержания и организации рабочих мест — вращающиеся части технологического оборудования не ограждены. Также инспектором труда установлено, что пострадавший привлекался к сверхурочной работе без его согласия. С сентября по декабрь 2025 года сверхурочно им отработано более 250 часов, а, как следствие, утомление и физическое перенапряжение»,— отметили в ведомстве.

Руководство завода будет привлечено к административной ответственности.

Материалы расследования направлены в следственные органы и прокуратуру для принятия соответствующего решения по фактам выявленных нарушений.

Наталья Белоштейн