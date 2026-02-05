Около 200 помещений в Лазаревском районе Сочи готовят для использования при ЧС

В Лазаревском районе Сочи продолжается планомерная работа по обустройству подвальных помещений в жилых домах для их использования в качестве укрытий на случай чрезвычайных ситуаций. Мероприятия реализуются администрацией района во взаимодействии с управляющими компаниями, домовыми комитетами, а также активом территориального общественного самоуправления, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках проводимых работ осуществляется обследование технического состояния подвальных помещений, санитарная очистка и приведение их в надлежащее состояние для кратковременного пребывания людей. По маршрутам следования к укрытиям размещаются навигационные указатели, а на входах в сами помещения — информационные таблички с указанием ответственных лиц и контактных телефонов. Это позволяет обеспечить доступность и понятную ориентацию для жителей и гостей курорта в случае необходимости.

Как отметил глава администрации Лазаревского района Максим Ермолаев, обследование и санитарная уборка заглубленных помещений проводится по поручению главы города Сочи Андрея Прошунина. В настоящее время на территории района насчитывается около 200 подобных объектов, из которых 125 расположены в многоквартирных домах. Основная задача — не только очистить помещения от мусора и посторонних предметов, но и сделать их пригодными для безопасного нахождения людей в течение ограниченного времени. Для этого администрация района оказывает содействие активистам и советам ТОС, предоставляя технику и транспорт.

Параллельно в Лазаревском районе ведется системная работа по улучшению санитарного состояния придомовых территорий. В частности, осуществляется регулярная очистка контейнерных площадок от крупногабаритного бытового мусора. Так, только на территории Верхнелооского сельского округа, включающего восемь населенных пунктов с численностью населения около 12 тыс. человек, ежедневно вывозится в среднем от 18 до 20 кубометров отходов.

Мария Удовик