Донские лаборатории проверили более 98 тонн импортных семян к севу-2026

Специалисты Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в январе 2026 года исследовали 98,5 тонн импортных семян гороха для весеннего сева. Эксперты проверили материал на карантинные объекты и посевные характеристики: чистоту, отход, всхожесть, массу тысячи семян, влажность, заселенность вредителями и другие параметры. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК» Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК»

По информации ведомства, в конце 2025 года в Ростовскую область поступили партии посадочного материала различных культур: гороха, нута, сои, овса, мягкой и твердой пшеницы, кукурузы, многолетних трав, овощных и масличных растений. Поставки осуществлялись из Армении, Турции, Киргизии, Чили, Австралии, Румынии, Венгрии и других государств.

Лаборанты предотвратили ввоз зараженной партии семян люцерны из Киргизии, обнаружив в материале карантинный объект повилику при проверке 375 тонн импортного посевного материала из восьми стран.»,— уточнили в пресс-службе «ЦОК АПК».

При анализе семян люцерны из Киргизии эксперты выявили карантинный объект повилику. Территориальное управление Россельхознадзора получило уведомление, и ввоз зараженной партии был предотвращен.

Помимо импортного материала, испытательный центр исследовал отечественные семена бобовых, зерновых, многолетних и однолетних трав, масличных культур. Российские семена составили 94,7% от общего объема поступившего на испытания материала.

Импорт семян в Россию регулируется Решением Совета Евразийской экономической комиссии №158, которое устанавливает требования к карантинным объектам. Нарушение этих правил влечет административную ответственность.

«С 1 марта 2026 года вступает в силу статья 22 федерального закона "О семеноводстве". Согласно этому закону, ввоз сельскохозяйственных семян будет разрешен только при условии их соответствия законодательным нормам, отсутствия ГМО и карантинных объектов. Соответствие будет подтверждаться аккредитованными инспекционными органами на основе лабораторных исследований»,— напомнили эксперты центра.

Валентина Любашенко