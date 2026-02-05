В семи городах и районах Дона днем 5 февраля отражена атака БПЛА

Днем 5 февраля отражена воздушная атака БПЛА на семь муниципалитетов Ростовской области — города Новошахтинск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Азовский, Каменский, Матвеево-Курганский и Мясниковский районы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

Как отметил глава региона, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что днем 5 февраля над Ростовской областью были сбиты девять беспилотников.

Наталья Белоштейн