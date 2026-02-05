В Новороссийске бывший чиновник похитил более 2 млн рублей

Экс-чиновник из Новороссийска незаконно получил свыше 2 млн руб. за сдачу в аренду спортивных площадок на территории муниципалитета. По данным пресс-службы полиции Кубани, деньги за аренду он получал на собственную банковскую карту без заключения договора.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что 34-летний житель Новороссийска являлся управляющим одного из отделений городского спортивного сектора. Он в течение шести лет сдавал в аренду муниципальные спортплощадки, не заключая договоры с арендаторами.

За весь период бывший чиновник получил более 2 млн руб. от 12 арендаторов. В его отношении возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Все материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Жителю города может грозить до четырех лет лишения свободы.

Кристина Мельникова