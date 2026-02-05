В Дагестане косметолог без лицензии попал под уголовную статью

В Дагестане в отношении частного косметолога возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» после некачественной процедуры клиентке. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СК России.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По версии следствия, косметолог не стояла на учете в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, не имела профильного образования и лицензии. Тем не менее, оказывала косметологические услуги.

В августе 2025 года фигурантка провела процедуру местной жительнице, во время которой клиентке был причинен тяжкий вред здоровью.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн