Экс-чиновник незаконно сдавал в аренду муниципальные спортплощадки в Новороссийске

Бывший чиновник из Новороссийска получил более 2 млн руб. от арендаторов за незаконную сдачу муниципальных спортивных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Житель Новороссийска являлся управляющим одного из отделений спортивного сектора. По данным полиции, в течение шести лет он сдавал в аренду частным лицам городские спортивные площадки, но не заключал с арендаторами официальные договоры.

Оплата за аренду площадок перечислялась на личный счет экс-чиновника. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю подчеркнули, что он получал оплату от 12 арендаторов ежемесячно, получив свыше 2 млн руб.

В настоящее время уголовное дело в отношении бывшего управляющего спортивного сектора направили в суд. Ему грозит до четырех лет лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями.

Кристина Мельникова