На Ставрополье суд обязал виновника ДТП оплатить санавиацию для пострадавшей

На Ставрополье осужденный за аварию местный житель теперь компенсирует краевому бюджету расходы на санитарную авиацию, которой врачи эвакуировали из районной больницы в Ставрополь тяжело пострадавшую 16летнюю девушку, сообщает пресс-служба прокуратуры СК.

ДТП произошло в апреле 2024 года на территории одного из муниципальных округов края, водитель нарушил правила дорожного движения и спровоцировал столкновение, в результате которого несовершеннолетняя пассажирка получила множественные травмы и нуждалась в экстренной специализированной помощи. С места происшествия её доставили в районную больницу, где врачи диагностировали тяжелое состояние и приняли решение о переводе в краевой центр. Изза риска для жизни и расстояния между районной больницей и Ставрополем медики задействовали санитарную авиацию — вертолет, оснащенный реанимационным оборудованием, который за считанные десятки минут доставил пациентку в краевую больницу скорой медицинской помощи.

Работу санитарной авиации в Ставропольском крае финансируют из бюджета в рамках нацпроекта в сфере здравоохранения, вылеты вертолета не входят в систему ОМС, поэтому все расходы на перелет 16летней пострадавшей изначально легли на региональную казну. Практика взыскивать такие затраты с виновников аварий постепенно становится типовой: подобные иски к водителям инициируют прокуроры и в других регионах России, когда бюджет оплачивает авиационную эвакуацию тяжёлых пациентов после ДТП.

После расследования дела суд в Ставропольском крае признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда здоровью подростка, и вынес ему приговор, а затем по инициативе прокуратуры рассмотрел гражданский иск о возмещении стоимости санавиации. Надзорное ведомство указало, что государство оплатило специализированный борт и работу медицинской бригады за счет средств бюджета, хотя эти расходы непосредственно связаны с противоправными действиями осужденного водителя и подлежат возмещению в полном объёме. Суд согласился с доводами прокурора и постановил взыскать с мужчины стоимость авиационной эвакуации, а также сопутствующие бюджетные траты, после чего исполнительные документы направили в службу судебных приставов, а исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Станислав Маслаков