На улице Судостальской в Новороссийске разроют дорогу для устранения утечки

Участок улицы Судостальской в Восточном районе Новороссийска отсыпали щебнем и установили ограждение, ранее там была обнаружена утечка. Как сообщили в городском управлении дорог, специалисты приняли временные меры.

В ближайшее время, по данным управления дорог Новороссийска, на улице Судостальская выполнят работы по разрытию дорожного полотна и ликвидации порыва на сетях. В период проведения аварийно-восстановительных работ на участке объезд транспорта будет осуществляться через улицу Куйбышева.

София Моисеенко